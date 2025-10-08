Il Manchester United prepara una grossa offerta per Raphinha del Barcellona

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester United si sta preparando a fare una mossa coraggiosa per Raphinha, proponendo una potenziale offerta da 150 milioni di euro per attirare l’esterno brasiliano lontano dal Barcellona,??secondo Fichajes. Considerando l’importanza di Raphinha per i giganti della Liga e le prestazioni del brasiliano, la commissione di trasferimento sembra logica. Dopo aver lasciato il Leeds United per il Barcellona,??il versatile attaccante brasiliano ha rappresentato un enorme successo per il club spagnolo. Ha fatto parte della squadra vincitrice del titolo del Barcellona la scorsa stagione e l’ha aiutata a raggiungere la semifinale di Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com