Il manager dietro lo spaccio di coca | l’assunzione del pusher per farlo uscire dai domiciliari

Sul profilo LinkedIn si presenta come Managing Director di un’azienda con sede in città specializzata in forniture per impianti industriali. Ma, secondo la procura di Brescia, per Davide Guarneri, 47 anni, di Costa di Mezzate, lo stipendio da manager non bastava. Dietro l’immagine del professionista di successo, l’uomo avrebbe finanziato un’associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina. Il gruppo è stato smantellato all’alba di martedì 7 ottobre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda. Otto le persone arrestate, tra cui un agente di polizia locale, Francesco Colicchio, 48 anni, ritenuto il promotore e organizzatore dell’associazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il manager dietro lo spaccio di coca: l’assunzione del pusher per farlo uscire dai domiciliari

In questa notizia si parla di: manager - dietro

Il Ruvido, storico tour manager dei Punkreas: lo ricorda Andrea Cegna Su e giù da un palco, dietro una consolle da dj, davanti ad un microfono in una radio indipendente, per le vie delle città durante una manifestazione: il Ruvido, come tutti conoscevano Crist - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio di coca, due arresti a Sanremo - Luca Zagari Due fratelli sanremesi, Luca e Daniele Zagari, di 32 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri coordinati dal capitano Credidio con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in ... Segnala ilsecoloxix.it