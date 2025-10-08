Il magnate Porsche fa scavare un traforo privato per arrivare velocemente dalla villa al centro città | polemica a Salisburgo
Il decano dell’omonima dinastia automobilistica ha ha già avviato gli scavi. Ventimila firme per fermarlo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: magnate - porsche
Wolfgang Porsche, il magnate di 82 anni fa scavare un tunnel sotto la sua villa per arrivare (più velocemente) in centro: rivolta a Salisburgo
Sotto accusa la somma ridicola pagata dal magnate per l’uso del suolo pubblico: appena 48 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Follie da ricchi, mister Porsche si fa scavare un tunnel privato che unisce la sua villa al centro città. Rivolta a Salisburgo - Il capostipite della casa automobilistica ha ottenuto una “generosa” concessione dal Comune per realizzare il sottopasso privato, ma i cittadini hanno fatto partire una petizione per opporsi al proget ... Da quotidiano.net
Wolfgang Porsche, il magnate di 82 anni fa scavare un tunnel sotto la sua villa per arrivare (più velocemente) in centro: rivolta a Salisburgo - Guidare a 82 anni d'inverno per l’unica stradina che dalla collina di Kapuzinerberg porta a Salisburgo non è molto ... msn.com scrive