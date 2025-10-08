Il lato nascosto dei videogiochi che può abituare i bambini al gioco d'azzardo | la parola all'esperta ISS
Il gioco d'azzardo è un fenomeno sempre più diffuso anche tra i giovanissimi e gli esperti sospettano che alcune dinamiche presenti nei moderni videogiochi possano stimolare i medesimi meccanismi psicologici: l’attesa, la sorpresa e la voglia di “riprovare” sono infatti sensazioni tipiche di chi "spacchetta" o apre le cosiddette lootbox a caccia di premi. Un rischio crescente per i ragazzi, che possono sviluppare comportamenti compulsivi e patologici. Fanpage.it ne ha parlato con Claudia Mortali, primo ricercatore del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS: "Problema serio che va affrontato insieme a genitori, scuole e istituzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
