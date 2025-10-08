Il lato nascosto dei videogiochi che può abituare i bambini al gioco d'azzardo | la parola all'esperta ISS

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gioco d'azzardo è un fenomeno sempre più diffuso anche tra i giovanissimi e gli esperti sospettano che alcune dinamiche presenti nei moderni videogiochi possano stimolare i medesimi meccanismi psicologici: l’attesa, la sorpresa e la voglia di “riprovare” sono infatti sensazioni tipiche di chi "spacchetta" o apre le cosiddette lootbox a caccia di premi. Un rischio crescente per i ragazzi, che possono sviluppare comportamenti compulsivi e patologici. Fanpage.it ne ha parlato con Claudia Mortali, primo ricercatore del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS: "Problema serio che va affrontato insieme a genitori, scuole e istituzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lato - nascosto

La verità su joan vassos e chock chapple della golden bachelorette: il lato nascosto che preoccupa

Il lato nascosto del Grande Fratello: Tommaso Franchi e la verità non detta!

Affrontare la solitudine: il lato nascosto delle relazioni interpersonali

lato nascosto videogiochi pu242Il lato nascosto dei videogiochi che può abituare i bambini al gioco d’azzardo: la parola all’esperta ISS - Il gioco d'azzardo è un fenomeno sempre più diffuso anche tra i giovanissimi e gli esperti sospettano che alcune dinamiche presenti nei moderni videogiochi ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lato Nascosto Videogiochi Pu242