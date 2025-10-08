Il Grande Fratello di Simona Ventura non decolla | Troppi drammi Signorini diventa un eroe pop
Ascolti in calo e pubblico disorientato. La nuova era del Grande Fratello fatica a decollare e i social rimpiangono l’ex conduttore. Doveva essere la rivoluzione del reality più famoso d’Italia. Simona Ventura, icona della televisione generalista, era pronta a riportare il Grande Fratello ai fasti di un tempo, tra emozioni vere e storie umane. Ma a poche settimane dal debutto, il verdetto del pubblico è tutt’altro che entusiasta. Dopo una prima puntata accolta con favore e punte di share incoraggianti, gli ascolti sono rapidamente calati e il sentiment sui social non lascia spazio a dubbi. Questa nuova edizione non convince! Le bacheche Instagram legate al reality sono invase da commenti nostalgici come “ Dov’è Signorini?”, “Ridateci Alfonso”, o “Almeno lui ci faceva ridere”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
#GrandeFratello dump: puntata 2 - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1°gennaio il Grande fratello fiscale Ue https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/dal-1gennaio-grande-fratello-fiscale-ue-AHzRbH3C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1759882981… - X Vai su X
“Flop clamoroso” per Simona Ventura, Grande Fratello nel caos mentre gli ascolti crollano - Il Grande Fratello di Simona Ventura crolla negli ascolti: cinque punti in meno rispetto all’esordio e un pubblico sempre più disinteressato. Segnala rds.it
Ascolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata - La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il debutto: cast e format sotto accusa, ma la concorrenza di Blanca è spietata ... Si legge su libero.it