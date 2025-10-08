Ascolti in calo e pubblico disorientato. La nuova era del Grande Fratello fatica a decollare e i social rimpiangono l’ex conduttore. Doveva essere la rivoluzione del reality più famoso d’Italia. Simona Ventura, icona della televisione generalista, era pronta a riportare il Grande Fratello ai fasti di un tempo, tra emozioni vere e storie umane. Ma a poche settimane dal debutto, il verdetto del pubblico è tutt’altro che entusiasta. Dopo una prima puntata accolta con favore e punte di share incoraggianti, gli ascolti sono rapidamente calati e il sentiment sui social non lascia spazio a dubbi. Questa nuova edizione non convince! Le bacheche Instagram legate al reality sono invase da commenti nostalgici come “ Dov’è Signorini?”, “Ridateci Alfonso”, o “Almeno lui ci faceva ridere”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Il Grande Fratello di Simona Ventura non decolla: "Troppi drammi". Signorini diventa un eroe pop