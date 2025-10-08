Il Grande Fratello 2025 è iniziato con Simona Ventura alla conduzione Ecco chi sono i concorrenti in gara in questa edizione

D opo sei anni di conduzione targata Alfonso Signorini, definito dalla stessa conduttrice «mio grande amico», nel 2025 è la volta di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello. Ecco chi sono in concorrenti in gara nel reality in onda su Canale 5. Francesca Carrara Romana de Roma, 43 anni. Simone De Bianchi È il figlio di Francesca Carrara, nato a Roma il 19 novembre 2002. Omer Elomari Classe 1998, è originario di Damasco e vive a Milano. Donatella Mercoledisanto 46enne barese, casalinga e moglie innamoratissima. Leggi anche › Simona Ventura ha un bel problema: trovare pubblico per il suo “Grande Fratello 2025”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

