Il grande cuore di Bari per Protti | un murale ricorda la sua prodezza con l' Atalanta

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opera dell'artista Silvio Paradiso, che raffigura il gol dell'attaccante a Bergamo segnato il 10 aprile 1996, è stata inaugurata ieri nel quartiere Poggiofranco del capoluogo pugliese. Protti, da tempo in lotta con un brutto male,  era collegato in videochiamata: "Grazie per i cori e per la meraviglia che avete realizzato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

grande cuore bari prottiBari, un murales per Igor Protti: «La città ti ama». Il bomber risponde in videochiamata - L'ex attaccante biancorosso aveva reso nota la sua malattia tramite un post ... Si legge su msn.com

grande cuore bari prottiBari celebra Igor Protti: grande attesa per l'inaugurazione del murale dedicato all'eterno bomber biancorosso - In un momento delicato della sua vita, la città sceglie di restituire a Igor Protti l’affetto ricevuto negli anni, trasformando un muro anonimo in un segno di bellezza, memoria e speranza Mercoledì 8 ... Lo riporta manduriaoggi.it

