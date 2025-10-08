Il governo vuole rafforzare la sicurezza nei cortei Piantedosi | Aumentati episodi di antisemitismo

Fanpage.it | 8 ott 2025

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha risposto alla Camera a due interrogazioni, di Lega e Fdi, sui cortei degli ultimi giorni per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla, durante i quali si sono verificati alcuni episodi di violenza: "Valutiamo misure in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

