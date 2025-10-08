Il governo prepara la manovra Giorgetti | Cresce il Pil
Cresce l'ottimismo dal governo sulla manovra economica da licenziare entro il 15 ottobre, insieme al Documento programmatico di bilancio. Questo pomeriggio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi, per un vertice di maggioranza, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e i leader di partito del centrodestra Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Il tutto in vista del prossimo Consiglio dei Ministri che, verosimilmente, si terrà lunedì 13 ottobre, a poche ore dalla partenza di Giorgetti verso Washington per impegni del Fmi. Il discorso di Giorgetti in audizione. Lo stesso titolare del dicastero di via XX settembre ha voluto aggiornare gli attuali conti durante l'audizione alle Commissioni Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il governo prepara la manovra. Giorgetti: "Cresce il Pil" - Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è sceso da circa 210 punti base a fine 2022 agli attuali 80". Riporta ilgiornale.it
Giorgetti dà l’ultimatum alle banche, gli extra profitti saranno usati in Manovra - Presenta una Manovra che punta su Irpef, pace fiscale e sostegno al ceto medio ... Secondo quifinanza.it