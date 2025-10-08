Cresce l'ottimismo dal governo sulla manovra economica da licenziare entro il 15 ottobre, insieme al Documento programmatico di bilancio. Questo pomeriggio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi, per un vertice di maggioranza, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e i leader di partito del centrodestra Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Il tutto in vista del prossimo Consiglio dei Ministri che, verosimilmente, si terrà lunedì 13 ottobre, a poche ore dalla partenza di Giorgetti verso Washington per impegni del Fmi. Il discorso di Giorgetti in audizione. Lo stesso titolare del dicastero di via XX settembre ha voluto aggiornare gli attuali conti durante l'audizione alle Commissioni Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il governo prepara la manovra. Giorgetti: "Cresce il Pil"