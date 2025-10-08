Il governo della Danimarca proporrà una legge per vietare l’uso dei social network agli under 15

Mette Frederiksen, attuale premier della Danimarca, ha annunciato che il governo avanzerà una proposta di legge per vietare l’uso dei social network ai ragazzi di età inferiore ai quindici anni. La prima ministra sostiene che il sovrautilizzo degli smartphone e, in particolare, delle piattaforme di messaggistica istantanea e simili, stiano «rubando l’infanzia» di molti giovanissimi, causando depressione, ansia e problemi di concentrazione. Per lei, è necessaria una nuova regolamentazione che limiti l’accesso dei bambini e degli adolescenti alla rete. Frederiksen si augura che la proposta diventi legge già a partire dal prossimo anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

