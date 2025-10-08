Il giudice e i suoi assassini | al via in Sicilia la miniserie Rai di Michele Placido sul magistrato Rosario Livatino

Sono cominciate in Sicilia le riprese della miniserie Il giudice e i suoi assassini, che porta la firma di Michele Placido e racconta la vera storia del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Mafia nel 1990. A interpretarlo è Giuseppe De Domenico e la lavorazione andrà avanti per 10 settimane. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il giudice e i suoi assassini: al via in Sicilia la miniserie Rai di Michele Placido sul magistrato Rosario Livatino

In questa notizia si parla di: giudice - suoi

Morto Frank Caprio, addio al giudice gentile: i video dei suoi processi diventati virali

Michele Placido racconta Livatino: entrano nel vivo le riprese de "Il giudice e i suoi assassini"

Michele Placido sul set con Il giudice e i suoi assassini: trama e cast

NARO DIVENTA SET CINEMATOGRAFICO: RIPRESE DELLA SERIE TV “IL GIUDICE E I SUOI ASSASSINI” DIRETTA DA MICHELE PLACIDO Naro, 8 ottobre 2025 – La Città di Naro si trasforma ancora una volta in un set cinematografico. Domani, martedì 8 o - facebook.com Vai su Facebook

Il giudice e i suoi assassini: al via in Sicilia la miniserie Rai di Michele Placido sul magistrato Rosario Livatino - Sono cominciate in Sicilia le riprese della miniserie Il giudice e i suoi assassini, che porta la firma di Michele Placido e racconta la vera storia del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Mafia ... Come scrive comingsoon.it

Il giudice e i suoi assassini, al via le riprese della miniserie - Il giudice e i suoi assassini, miniserie Rai diretta da Michele Placido: la trama, le anticipazioni, il cast e le curiosità. Scrive tvserial.it