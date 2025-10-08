Il giorno dell' indifferenziata è un liberi tutti Messina Servizi annuncia l' ennesima linea dura

Il giorno dedicato alla raccolta dell'indifferenziato somiglia sempre più a un “liberi tutti” dove in molti pensano di poter fare come vogliono. Al problema cronico delle discariche in strada si somma infatti quello relativo ai tanti che non rispettano le regole. E così Messina Servizi annuncia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

