Il giorno dell' indifferenziata è un liberi tutti Messina Servizi annuncia l' ennesima linea dura
Il giorno dedicato alla raccolta dell'indifferenziato somiglia sempre più a un “liberi tutti” dove in molti pensano di poter fare come vogliono. Al problema cronico delle discariche in strada si somma infatti quello relativo ai tanti che non rispettano le regole. E così Messina Servizi annuncia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: giorno - indifferenziata
Sono stati presentati questa mattina i nuovi servizi e le novità sulla gestione rifiuti a Torre Annunziata. Il nuovo calendario (tre giorni a settimana per il ritiro dell’umido e un giorno a settimana - facebook.com Vai su Facebook