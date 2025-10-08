"Quando c’è l’arbitro in campo sono gare ufficiali ed io voglio sempre vincere: nella Coppa Italia vogliamo andare avanti il più possibile". L’allenatore Paolo Indiani, dunque, è chiaro: la manifestazione tricolore è un appuntamento che va affrontato con il massimo rispetto ed impegno. I biancorossi oggi alle 18 ospitano l’ Unipomezia nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie D. La squadra laziale di mister Casciotti, domenica scorsa, è stata battuta in trasferta dall’Aquila con un secco 5-1. "Non sarà una gara facile – prosegue il mister biancorosso –, perchè ogni partita può offrire insidie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il giorno della Coppa Italia: "L’obiettivo? Vincere"