Il giorno del giacclo 2 | il ritorno rompe la regola cinquantennale
La serie televisiva The Day of the Jackal si distingue per una rivisitazione moderna e innovativa del celebre racconto, introducendo variazioni significative rispetto alla trama originale. La produzione, con protagonista Eddie Redmayne, ha scelto di rinnovare l'ambientazione e modificare il finale rispetto al film del 1973, lasciando spazio a sviluppi narrativi più complessi e articolati. l'evoluzione della trama e le differenze rispetto al film classico. il nuovo approccio narrativo. Rispetto all'opera cinematografica che vedeva il Jackal come un assassino freddo e senza scrupoli, la serie presenta un personaggio che nel corso della narrazione mostra segni di cambiamento.
