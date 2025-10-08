Il giallo di contrada Inficherna | venerdì la Procura conferirà incarico al medico legale per l' autopsia sul 40enne
Verrà conferito venerdì mattina, dal sostituto procuratore titolare del fascicolo d'inchiesta, l'incarico al medico legale che dovrà fare l'esame autoptico sulla salma di Alfonso Spalma, il cameriere-pastore di Porto Empedocle trovato misteriosamente morto sabato scorso in contrada Inficherna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: giallo - contrada
Il giallo di contrada Inficherna: disposta autopsia e sequestrata l'area dove è stato ritrovato il cadavere del 40enne
Il giallo di contrada Inficherna: disposta autopsia e sequestrata l'area dove è stato ritrovato il cadavere del 40enne https://ift.tt/Yq6SBT4 - X Vai su X
Come da tradizione, finito il Palio del Vecchio Mercato , una contrada viene a farci visita . Quest' anno abbiamo deciso di invitare Contea con il loro giallo luminoso. Renata, Cinzia e Matteo ci hanno raccontato le varie peripezie per organizzare la sfilata stori - facebook.com Vai su Facebook