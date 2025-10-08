Il giallo di contrada Inficherna | venerdì la Procura conferirà incarico al medico legale per l' autopsia sul 40enne

Verrà conferito venerdì mattina, dal sostituto procuratore titolare del fascicolo d'inchiesta, l'incarico al medico legale che dovrà fare l'esame autoptico sulla salma di Alfonso Spalma, il cameriere-pastore di Porto Empedocle trovato misteriosamente morto sabato scorso in contrada Inficherna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il giallo di contrada Inficherna: disposta autopsia e sequestrata l'area dove è stato ritrovato il cadavere del 40enne

