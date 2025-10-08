Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 8 ottobre 2025 – Il 3 gennaio del 2021 Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato impiccato con la sua cintura all'interno di una fabbrica a Origgio, in provincia di Varese. Per il Tribunale di Busto Arsizio, il ragazzo si è tolto la vita a causa dell'assunzione di cocaina, dopo tre ore di inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri tra le province di Milano, Como, Varese e Monza. Simone Mattarelli Il. 23 novembre l’udienza dal gip del Tribunale di Busto Arsizio per opporsi alla richiesta di archiviazione del fascicolo Entrambe le inchieste giudiziarie aperte nel corso di questi anni si sono concluse con l'archiviazione, ma per i familiari del ragazzo, che chiedono di riaprire le indagini, le cose non sono andate così. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo della morte di Simone Mattarelli in un podcast. Il premio Pulitzer Stefano Vergine indaga sul caso del 2021