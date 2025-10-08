Aveva il corpo trapassato da più di trenta proiettili, ma non si è fermato. Per otto ore ha nuotato nel Rio Negro, una delle arterie più vaste dell’Amazzonia, sfidando la corrente e il dolore. Quando una piccola imbarcazione l’ha avvistato nei pressi di Praia da Ponta Negra, a Manaus, i passeggeri hanno capito che non si trattava di un tronco, ma di un giaguaro — una onça-pintada — che stava lottando per la vita. «Pareva disorientato e senza forze», hanno raccontato i testimoni. È bastato un minuto perché scattasse la catena dei soccorsi: il Batalhão Ambiental, la Segreteria di Stato per la Protezione e il Benessere Animale (Sepet), il Laboratório de Interações Fauna e Floresta (LaIFF) dell’Università Federale dell’Amazzonia e la squadra della deputata e veterinaria Joana Darc. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Il giaguaro salvato dopo 8 ore nel Rio Negro, aveva più di 30 pallottole in testa. Il video