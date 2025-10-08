Il GdI a Tel Aviv il tour nell' affollato mercato di Carmel e la tranquillità sulla spiaggia dove si gioca a pallavolo e si beve birra in compagnia a 70 km da Gaza - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio de Il Giornale d'Italia in Israele prosegue con una tappa al mercato di Carmel, il più grande di Tel Aviv, dove la vita scorre tranquillamente a pochi chilometri di distanza dal genocidio in corso a Gaza Il Giornale d'Italia, in viaggio in Israele, ha fatto tappa anche al mercato d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il gdi a tel aviv il tour nell affollato mercato di carmel e la tranquillit224 sulla spiaggia dove si gioca a pallavolo e si beve birra in compagnia a 70 km da gaza video

© Ilgiornaleditalia.it - Il GdI a Tel Aviv, il tour nell'affollato mercato di Carmel e la tranquillità sulla spiaggia dove si gioca a pallavolo e si beve birra in compagnia a 70 km da Gaza - VIDEO

In questa notizia si parla di: aviv - tour

Mahmood annuncia da Tel Aviv le date del tour - Mahmood annuncia così le date del suo “Good Vibes Tour”, che partirà da Livorno il 30 Aprile. Si legge su deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Gdi Tel Aviv Tour