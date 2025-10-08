Il futuro del pontile La promessa di Salvini | A bilancio otto milioni Guang Rong via da lunedì
Massa, 8 ottobre 2025 – Due notizie di prima mattina che interessano particolarmente la comunità massese: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato che sono stati messi a bilancio 8 milioni di euro per la progettazione del nuovo pontile di Marina di Massa. L’altra notizia, questa volta data dal sindaco Francesco Persiani si concentra sulla rimozione del cargo arenato dal 28 gennaio: i lavori inizieranno lunedì prossimo. Due importanti novità che arrivano da via Roma, durante l’incontro del ministro con i candidati alle prossime regionali per la Lega. Con loro anche l’onorevole Andrea Barabotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
futuro - pontile
