Il forte vento provoca danni albero di pino cade su furgoncino | intervengono vigili del fuoco

MESAGNE - Un albero di pino è caduto a causa del forte vento, travolgendo un furgoncino modello Ford Transit in sosta. È quanto accaduto alle prima luci dell’alba di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, a Mesagne, in largo Sant'Antonio da Padova, nell'omonimo quartiere della città. Grosso spavento per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Genova sotto la furia della tramontana: alberi caduti su auto sul Monte Fasce e Pra' - La polizia locale ha collaborato transennando la zona per garantire la sicurezza dei residenti e impedire l’accesso al parcheggio fino al completamento delle operazioni. Da primocanale.it

Maltempo estremo in Puglia: danni e disagi - Il maltempo non dà tregua alle regioni di Puglia e Basilicata portando ad allagamenti causando anche il decesso del 63enne disperso nel Brindisino. Lo riporta trmtv.it