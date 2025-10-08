Il Forlì cerca continuità sabato al Morgagni arriva la Ternana | aperta la prevendita dei biglietti

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la voglia di trovare continuità di risultati e prestazioni dopo la vittoria di domenica contro il Guidonia Montecelio, il Forlì di mister Alessandro Miramari attende la Ternana sabato alle 17.30. Per i sostenitori del Forlì e residenti in provincia di Forlì-Cesena sarà possibile acquistare i. 🔗 Leggi su Today.it

