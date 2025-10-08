Il fioretto azzurro riparte da Tirrenia

Sportface.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 al 23 ottobre collegiale al Centro CONI: 24 atleti convocati da Simone Vanni in vista dell’esordio in Coppa del Mondo a Palma di Maiorca Il fioretto italiano torna a radunarsi. Dal 19 al 23 ottobre il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia ospiterà il primo collegiale della nuova stagione, tappa di avvicinamento al debutto in Coppa del Mondo 20252026, previsto dal 6 al 9 novembre a Palma di Maiorca. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: fioretto - azzurro

