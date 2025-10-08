Il figlio di Segre critica Albanese | tensione su memoria e linguaggio
Un confronto già incandescente sul significato delle parole e sul peso della memoria si è riacceso con forza. Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, punta il dito contro Francesca Albanese, accusandola di un’attenzione morbosa verso sua madre e di agire più da militante che da giurista. L’episodio televisivo che ha innescato la scintilla non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
