Il figlio di Liliana Segre risponde all’Albanese | Ossessionata da mia madre

Le parole in un'intervista. Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e membro dell'associazione Sinistra per Israele, interviene dopo la polemica tra la relatrice speciale Onu per la Palestina, Francesca Albanese, e la conduttrice di una trasmissione su La7, in seguito all'uso della parola "genocidio" per Gaza. In un'intervista al Corriere della Sera, Belli Paci osserva che l'indignazione per la guerra a Gaza «rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace. Ho l'impressione che la discussione si sia come militarizzata, con posizioni sempre più estreme in cui siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri.

