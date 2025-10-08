“Francesca Albanese è ossessionata da mia madre”. Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e membro dell’esecutivo nazionale dell’associazione Sinistra per Israele, in un’intervista al Corriere della Sera commenta così il dibattito e i momenti di tensione avvenuti domenica alla trasmissione tv di La7 “In onda”, durante la quale la giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha abbandonato lo studio. “Ho l’impressione che la discussione si sia come militarizzata, con posizioni sempre più estreme in cui siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Liliana Segre: “Mia madre poco imparziale secondo Albanese? Così si toglie il diritto di parola ai superstiti”