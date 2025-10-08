Il figlio di Liliana Segre | Francesca Albanese è ossessionata da mia madre

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese è ossessionata da mia madre”. Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e membro dell’esecutivo nazionale dell’associazione Sinistra per Israele, in un’intervista al Corriere della Sera commenta così il dibattito e i momenti di tensione avvenuti domenica alla trasmissione tv di La7 “In onda”, durante la quale la giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha abbandonato lo studio. “Ho l’impressione che la discussione si sia come militarizzata, con posizioni sempre più estreme in cui siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il figlio di liliana segre francesca albanese 232 ossessionata da mia madre

© Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Liliana Segre: “Francesca Albanese è ossessionata da mia madre”

In questa notizia si parla di: figlio - liliana

L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre: “Agli ebrei le colpe di Netanyahu”

Mo: figlio Liliana Segre, 'da mia madre condanna di tutti i genocidi'

Figlio di Liliana Segre: ‘contro mia madre diffamazioni, dileggio e disprezzo’

figlio liliana segre francescaLiliana Segre, il figlio: “Francesca Albanese ossessionata da mia madre” - Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, commenta, in un'intervista al Corriere della Sera, l'episodio che nei giorni scorsi ha visto protagonista, ... Scrive msn.com

figlio liliana segre francescaLuciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, contro Francesca Albanese: "È ossessionata da mia madre" - L'uomo replica alla relatrice dell'Onu sui territori palestinesi occupati, dopo le frasi sulla senatrice a vita: "C'è una crescente intolleranza, la discussione si è militarizzata, con posizioni sempr ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Figlio Liliana Segre Francesca