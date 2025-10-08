Luciano Belli Paci replica a Francesca Albanese dopo le dichiarazioni della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati sulla senatrice a vita e superstite della Shoah e la parola “genocidio”. Intervistato dal Corriere della Sera, l’avvocato e membro dell’associazione Sinistra per Israele afferma che l’indignazione per Gaza “rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace. Ho l’impressione che la discussione si sia come militarizzata, con posizioni sempre più estreme in cui siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il figlio di Liliana Segre: “Francesca Albanese è ossessionata da mia madre, agisce più da militante che da giurista”