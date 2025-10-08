Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese | È ossessionata da mia madre

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, risponde a Francesca Albanese. Dopo la polemica sulla parola “genocidio” su La7 e l’abbandono della trasmissione da parte della relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, il membro dell’associazione Sinistra per Israele dice che l’indignazione per Gaza «rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace. Ho l’impressione che la discussione si sia come militarizzata, con posizioni sempre più estreme in cui siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri. C’è una crescente intolleranza e l’episodio di Francesca Albanese è l’espressione di un clima più generale», dice in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online