Il figlio di Liliana Segre asfalta la Albanese e la sinistra che la sostiene | ossessionata da mia madre Ma occhio alla polizia del pensiero
Il dibattito sulla crisi in Medio Oriente continua a inquinare da sinistra il clima politico italiano, sfociando in derive estremiste che mettono in discussione non solo il confronto democratico. Ma persino la figura di simboli morali della Repubblica. E in questo contesto avvelenato al centro della bufera mediatica e delle recriminazioni torna ancora una volta – l’ennesima solo negli ultimi giorni – la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, le cui posizioni e i cui comportamenti ostentati da pulpiti istituzionali e finanche in diretta televisiva, hanno fatto avocare sulla sua figura lo stigma del militantismo ossessivo e della crudezza verbale (e non solo), non a caso finiti all’indice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
