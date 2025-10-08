Il figlio di Liliana Segre | Albanese ossessionata da mia madre
Dopo quanto accaduto durante In Onda su La7, dove Francesca Albanese ha lasciato lo studio in seguito a un dibattito sull’uso del termine genocidio, Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e membro di Sinistra per Israele, è intervenuto per commentare l’episodio. In un’intervista al Corriere della Sera, ha osservato che la forte indignazione per Gaza «rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace». A suo giudizio, il confronto pubblico si sarebbe «militarizzato», trasformandosi in un campo di scontro interno, dove «siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: figlio - liliana
L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre: “Agli ebrei le colpe di Netanyahu”
Mo: figlio Liliana Segre, 'da mia madre condanna di tutti i genocidi'
Figlio di Liliana Segre: ‘contro mia madre diffamazioni, dileggio e disprezzo’
.@paolomieli: "Anche il figlio di Liliana Segre interviene sulle parole di Francesca Albanese su sua madre. Per il figlio Luciano, Albanese è ossessionata dalla madre, c'era stato anche il precedente della foto con il murales con il volto della senatrice a vita fatta - X Vai su X
Ore14 Rai2. . A ore14 sera Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per la sua morte, racconta la sua verità. Il commento di Milo Infante. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com Vai su Facebook
Il figlio di Liliana Segre: «Albanese ossessionata da mia madre» - Dopo quanto accaduto durante In Onda su La7, dove Francesca Albanese ha lasciato lo studio in seguito a un dibattito sull’uso del termine genocidio, Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e membr ... Riporta msn.com
Le parole di Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita e superstite della Shoah - Luciano Belli Paci replica a Francesca Albanese dopo le dichiarazioni della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati sulla senatrice a vita e superstite della Shoah e la parola ... Scrive tpi.it