Dopo quanto accaduto durante In Onda su La7, dove Francesca Albanese ha lasciato lo studio in seguito a un dibattito sull’uso del termine genocidio, Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e membro di Sinistra per Israele, è intervenuto per commentare l’episodio. In un’intervista al Corriere della Sera, ha osservato che la forte indignazione per Gaza «rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace». A suo giudizio, il confronto pubblico si sarebbe «militarizzato», trasformandosi in un campo di scontro interno, dove «siamo anche noi in guerra gli uni contro gli altri». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il figlio di Liliana Segre: «Albanese ossessionata da mia madre»