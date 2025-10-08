Il festival della ristorazione non si svolgerà più a Rimini il Food Marketing punta su Pesaro

Riminitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento più importante a livello globale interamente dedicato al marketing per la ristorazione non si svolgerà più a Rimini. Il Food Marketing Festival è pronto a traslocare per l’edizione del 2025, la settima, a Pesaro. Anche per questa edizione erano attesi migliaia di professionisti, tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - ristorazione

Cerca Video su questo argomento: Festival Ristorazione Svolger224 Pi249