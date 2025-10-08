Il festival della ristorazione non si svolgerà più a Rimini il Food Marketing punta su Pesaro
L'evento più importante a livello globale interamente dedicato al marketing per la ristorazione non si svolgerà più a Rimini. Il Food Marketing Festival è pronto a traslocare per l’edizione del 2025, la settima, a Pesaro. Anche per questa edizione erano attesi migliaia di professionisti, tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: festival - ristorazione
SIMONE TORINO al PeM Festival! - Lunedì 29 settembre - ore 18 Ristorazione Sociale (viale Milite Ignoto 1/A - Alessandria. #pem #parolemusicainmonferrato #monferratowow #pemfestival #PEM #premiocalvino #premioitalocalvino @simone_torino_accetta - facebook.com Vai su Facebook