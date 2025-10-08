Il festival della birra a Nova Milanese
Piatti on the road, birre e tanta musica. Da giovedì 9 a domenica 12 settembre via Oberdan a Nova Milanese diventa il teatro del Beer fest, il festival della birra che inaugura un lungo weekend di divertimento dove le parole d'ordine sono birra, ottimo cibo e concerti.Il programmaNell'area, a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: festival - birra
Torna a Oleggio "Burp!", il festival della birra artigianale
Farenight 2025 a Palazzuolo sul Senio: la festa della birra che si trasforma in festival
Un weekend musicale tra Noemi, Venditti, il festival del gin e le feste della birra
NOVA MILANESE | BEER FEST - FESTIVAL DELLA BIRRA NOVA MILANESE - Area Mercato (Via Oberdan) 9/10/11/12 OTTOBRE 2025 gio/ven 18.00-24.00 sab/dom 11.00-24.00 INGRESSO GRATUITO - facebook.com Vai su Facebook
Weekend milanese a tutta birra con l’Italia Beer Festival- Pub edition - Da ieri venerdì 10 e fino a domenica 12 novembre va in scena la quarta edizione dell'IBF- Secondo affaritaliani.it
Nova Milanese ospita il primo Festival del Teatro amatoriale della Lombardia - Una vera e propria novità ideata e organizzata dal Teatro Magico di Nova Milanese con il patrocinio ... Lo riporta msn.com