Il Fatto Quotidiano tra copie in calo e produzioni tivù | come stanno i conti

Nei commenti sul mondo dell’editoria ci si imbatte spesso in una narrazione secondo cui Il Fatto Quotidiano è l’unico giornale con vendite in aumento, salute di ferro e conti in ordine. Poi, però, se si mettono in fila i numeri della semestrale gennaio-giugno 2025 di Seif – Società editoriale Il Fatto, i dati dicono altro, e sono in linea con il generale trend di flessione che coinvolge da anni tutto il settore della carta stampata. Ricavi in edicola a quota 6,3 milioni di euro. I ricavi in edicola del Fatto Quotidiano (quindi le vendite delle copie cartacee ) si sono fermati a 6,3 milioni di euro (oltre l’11 per cento in meno rispetto al primo semestre 2024), la società ha chiuso con 1,6 milioni di euro di perdite (in rosso per 1,1 milioni nel primo semestre 2024), il patrimonio netto è negativo per 5,4 milioni (-3,83 milioni nel 2024) e l’indebitamento nei confronti delle banche è salito a 5 milioni di euro (+1,3 milioni dal 31 dicembre 2024). 🔗 Leggi su Lettera43.it

