il diavolo veste prada 2 quanto guadagna una comparsa al giorno

Cosa non si farebbe per apparire nel nuovo, attesissimo, sequel de Il Diavolo veste Prada? A vedere le settemila persone che si sono presentate ai casting della produzione a Milano, per ritagliarsi un piccolo spazio nell’ambita pellicola, si direbbe “tutto”. E così, nel cuore della città lombarda, trasformata per l’occasione in una succursale di Hollywood, si intrecciano storie, volti, speranze e anche parecchie delusioni. Sì perché la selezione, a quanto pare, è tutt’altro che semplice e anche un po’ macchinosa, con tanto di messaggi criptici inviati all’ultimo minuto, cambi di programma (e di location) improvvisi e “no” secchi che spengono in un attimo le speranze di tante possibili comparse giunte sul set non tanto per il cachet, ma per 5 minuti di gloria. 🔗 Leggi su Dilei.it

