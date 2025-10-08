A Milano si stanno girando le riprese de ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Il set del sequel del celebre film interpretato da Meryl Streep e Anne Hathaway si è spostato alla Pinacoteca di Brera, come mostrano queste foto. La protagonista della pellicola, nei giorni scorsi, è stata avvistata nel capoluogo lombardo assieme a Donatella Versace, durante le riprese di alcune scene. Le riprese del film durante una vera sfilata di Dolce & Gabbana. Meryl Streep invece è stata filmata dal vivo durante una sfilata di Dolce & Gabbana, che si è tenuta a fine settembre a Milano. L’attrice torna a indossare i panni di Miranda Priestly per il sequel de “Il diavolo veste Prada”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Diavolo Veste Prada 2, le riprese a Milano: il set alla Pinacoteca di Brera – Foto