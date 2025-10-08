Il diavolo veste Prada 2… e invade Milano | mappa completa delle riprese in città e Donatella Versace spunta nel cast

Tra droni sul Duomo, sfilate trasformate in scene di film e duemila comparse scelte in città, Il Diavolo Veste Prada 2 accende Milano. E spunta anche Donatella Versace, in quello che potrebbe diventare il cameo più atteso e chiacchierato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2… e invade Milano: mappa completa delle riprese in città (e Donatella Versace spunta nel cast)

In questa notizia si parla di: diavolo - veste

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada 2 è realtà: torna Miranda!

Il diavolo veste Prada 2, riprese a Milano con Anne Hathaway e Donatella Versace - X Vai su X

Il diavolo veste Prada 2, riprese a Milano con Anne Hathaway e Donatella Versace - facebook.com Vai su Facebook

Il diavolo veste Prada 2… e invade Milano: mappa completa delle riprese in città (e Donatella Versace spunta nel cast) - Con l’arrivo delle riprese del sequel di Il diavolo veste Prada 2, c’è un brivido sottile che attraversa Milano in questi giorni: non è il ritorno alla calma dopo la super frenetica settimana della ... Secondo vanityfair.it

Il Diavolo veste Prada 2, iniziate le riprese: Milano diventa un set blindatissimo - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano sul set del sequel del cult del 2006. Lo riporta affaritaliani.it