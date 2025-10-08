Il diamante rosa vale più di 2 milioni di euro | aggiudicato all' asta l' anello della nonna alla nipote

Una nonna ha lasciato alla giovane nipote una vera e propria fortuna. Il cimelio di famiglia, ingenuamente ritenuto un semplice quarzo rosa, nonostante recasse la firma Bulgari, era in realtà un anello “Trombino” vintage in platino dei primi anni Settanta, che custodisce un diamante rosa di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo: va all'asta a Torino per più di un milione di euro

Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni

