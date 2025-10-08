Il diamante rosa vale più di 2 milioni di euro | aggiudicato all' asta l' anello della nonna alla nipote

Una nonna ha lasciato alla giovane nipote una vera e propria fortuna. Il cimelio di famiglia, ingenuamente ritenuto un semplice quarzo rosa, nonostante recasse la firma Bulgari, era in realtà un anello “Trombino” vintage in platino dei primi anni Settanta, che custodisce un diamante rosa di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo: va all'asta a Torino per più di un milione di euro

Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni

Usa, all'asta un raro diamante rosa: vale almeno 10 milioni di dollari - "Tagliare una pietra colorata in un brillante rotondo e vedere una simile intensità di colore è più unico che raro", ha evidenziato Kadakia. Secondo tg24.sky.it

Pink Legacy, il diamante rosa che vale 50 milioni di $$$ ed è così grosso che lo vedi dalla Luna - A Ginevra dalla casa d'aste Christie's è stato battuto Pink Legacy, un diamante rosa enorme che ha attestato il suo valore su 50 milioni di dollari. Si legge su cosmopolitan.com