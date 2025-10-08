Pistoia, 8 ottobre 2025 – Molti lo ricorderanno per quella sua particolarissima mansione: regolare l’orologio più affascinante della città, quello del campanile di piazza del Duomo a Pistoia. Ma il suo volto e la sua gentilezza lo avevano conosciuto anche quelli che avevano avuto occasione di usufruire dei servizi della Croce Verde di Pistoia. Se n’è andato domenica scorsa all’età di 71 anni, era nato l’8 dicembre del 1953, Giuliano Mannelli, ex dipendente comunale con ultima mansione ai cantieri comunali, colui che per ultimo ha permesso all’orologio della piazza di funzionare con costanza e professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il custode del tempo. Addio a Giuliano Mannelli, il mago dell’orologio di Pistoia