Il curioso collegamento che unisce tre delle quattro squadre imbattute in Europa

2025-10-07 16:52:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Sta per iniziare il Terzo blocco della stagione parafrasando a Xabi Alonso e, con la sconfitta di Crystal Palace, ci sono solo Quattro squadre imbattute nei cinque campionati principali in Europa. Vale a dire: Bayern, Borussia Dortmund, Juventus e Atalanta. Tre di loro hanno un collegamento comune Che la Federazione croata è stata incaricata di “”: Sono diretti da Tecnici . croati. Niko Kovac dirige a ‘BVB’, Igor Tudor Allenarsi al ‘Vecchia Signora’ E Ivan Juric difende “La DEA”. Nessuno curiosamente, March leader nei rispettivi campionati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com