Il ct elogia Cambiaghi e Nicolussi Caviglia Gattuso e il rebus Israele | Dobbiamo giocare

Sabato l’Estonia a Tallinn, martedì Israele a Udine: l’Italia si è ritrovata per altri due appuntamenti da non fallire nelle qualificazioni mondiali che la vedono rincorrere la Norvegia, e Rino Gattuso è pronto. "Il ruolo di ct è faticoso, però mi piace. Sento tutte le responsabilità, dobbiamo migliorare sull‘atteggiamento, nell‘annusare il pericolo". Gattuso ha detto di tenere d’occhio con la Figc le prestazioni di Tresoldi e Ahanor, ha spiegato che Chiesa non si sente al 100%, e ha parlato dei nuovi azzurri: "Cambiaghi l‘anno scorso era partito bene, ha avuto la sfortuna di rompersi il crociato, è un ragazzo che riesce a fare bene tutte e due le fasi ed è interessante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
