Il CSM sceglie Rosa Volpe per guidare la Procura di Firenze Ha indagato sull’omicidio Vassallo

La recente nomina della Dottoressa Rosa Volpe a Procuratrice di Firenze rappresenta un importante sviluppo nel panorama giuridico italiano. Il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), con un voto del plenum che ha visto 18 consensi contro 13

Firenze, Rosa Volpe è la nuova procuratrice - La sua nomina è stata votata dal plenum del Csm: sono 18 i voti ottenuti da Volpe contro i 13 ad Alberto Liguori. Secondo 055firenze.it