Il cortometraggio di Diritti Xnl-Fare Cinema sarà presentato in Alice nella città

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà presentato mercoledì 15 ottobre alle ore 16.00 ad Alice nella Città nella sezione Onde Corte – Proiezioni Speciali il nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti dal titolo L’ascolto, realizzato nell’ambito del corso di alta formazione cinematografica “Bottega XNL - Fare Cinema”. Il corto è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

