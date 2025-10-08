Il cortometraggio di Diritti Xnl-Fare Cinema sarà presentato in Alice nella città
Sarà presentato mercoledì 15 ottobre alle ore 16.00 ad Alice nella Città nella sezione Onde Corte – Proiezioni Speciali il nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti dal titolo L'ascolto, realizzato nell'ambito del corso di alta formazione cinematografica "Bottega XNL - Fare Cinema".
