Il Convitto Nazionale vince il Premio INAIL ARTE E SICUREZZA
In Italia esiste un dramma quotidiano, di cui si parla sempre troppo poco, quello delle malattie professionali e degli infortuni sia sui luoghi di lavoro che in ambiente domestico. Una situazione del genere richiederebbe un impegno costante delle Istituzioni e della società civile per la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Convitto Nazionale “Pietro Giannone”, inaugurato il nuovo anno scolastico
Interpello nazionale supplenza Infermiere presso Convitto Sassari
Salerno, concerto di solidarietà al Convitto Nazionale con il coro T’Incanto
Vi ricordiamo che mercoledì 8 ottobre l'assemblea sindacale della Cisl Scuola di Frosinone si terrà presso il *CONVITTO NAZIONALE “REGINA MARGHERITA” di ANAGNI*, dalle 8 alle 11. QUESTE LE SCUOLE COINVOLTE: - IIS MARCONI - CONVIT - facebook.com Vai su Facebook
Successo per il Premio Angelo Maggi al Convitto Canopoleno di Sassari - Entusiasmo delle allieve e allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado per il Premio "Angelo Maggi 2025" organizzato dal Convitto Nazionale Canopoleno. Come scrive unionesarda.it
'Majorana' Termoli vince Premio Innovazione a 'Casa Siemens' - L'Istituto 'Majorana' di Termoli ai campionati di automazione 'Casa Siemens' di Milano con il progetto 'CER Termoli, comunità energetiche' ha ottenuto il premio speciale 'Innovazione sostenibile'. Segnala ansa.it