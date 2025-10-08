Il contributo di Unige e San Martino nel Premio Nobel 2025 per la medicina

Il Premio Nobel 2025 per medicina e fisiologia è stato assegnato a Fred Ramsdell, Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi per la scoperta delle cellule T regolatorie (Treg).Tre giorni prima dell'annuncio, il lavoro di un team di ricerca UniGe-Ospedale San Martino sulle cellule Treg è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it