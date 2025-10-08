Il contributo di Unige e San Martino nel Premio Nobel 2025 per la medicina
Il Premio Nobel 2025 per medicina e fisiologia è stato assegnato a Fred Ramsdell, Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi per la scoperta delle cellule T regolatorie (Treg).Tre giorni prima dell'annuncio, il lavoro di un team di ricerca UniGe-Ospedale San Martino sulle cellule Treg è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: contributo - unige
BANDO DI SELEZIONE per l’assegnazione di Contributi per le spese di locazione abitativa!! È indetta per l’a.a. 2024/2025 una selezione per l’assegnazione di un contributo alle spese di locazione abitativa a favore di studenti/studentesse dell’Università di - facebook.com Vai su Facebook
San Martino, contributo in musica - E’ stata un’idea lanciata dagli amministratori di San Martino di Venezze che hanno dato vita ad un bando che ... Da ilrestodelcarlino.it
San Martino Contributo affitti scade a fine mese - In municipio a San Martino è stato attivato lo "Sportello affitto 2014" per la richiesta di contributi regionali sui canoni di locazione da parte dei cittadini che più ne hanno bisogno. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it