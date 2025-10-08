Il Consorzio ASI Caserta vince al TAR | legittimo il diniego all’impianto di biometano a Gricignano d’Aversa

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consorzio Asi Caserta esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da Edison Next Environment S.r.l. La sentenza conferma la legittimità della posizione espressa dal Consorzio, ribadendo la validità del diniego al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per l’impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d’Aversa. I giudici del TAR hanno accolto integralmente le motivazioni del Consorzio ASI riconoscendo che l’Ente ha correttamente valutato la non coerenza del progetto con la “pianificazione regionale in materia di rifiuti” e con “gli obiettivi di risanamento ambientale”, ritenendo altresì legittima la valutazione dell’Ente consortile in merito alla circostanza che “nell’area in esame non è prevista la collocazione di nuovi impianti di rifiuti” e che la zona risulta “già satura in ragione di altri impianti localizzati in zone limitrofe”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

