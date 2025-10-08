Il comunicato della Ssc Napoli sugli infortuni di Lobotka e Politano

Arrivano i responsi sugli infortuni degli azzurri. Brutte notizie arrivano dall’infermeria azzurra sugli infortuni di Politano e Lobotka, rimediati nel match contro il Genoa al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il comunicato della Ssc Napoli sugli infortuni di Lobotka e Politano

In questa notizia si parla di: comunicato - napoli

Come sta Maurizio Sarri: il comunicato della Lazio sullo stato di salute dell'ex tecnico del Napoli

UFFICIALE – Cessione per il Napoli, via in prestito: c’è il comunicato

Lucca Napoli, adesso è ufficiale! L’ex obiettivo della Juve rinforzerà l’attacco di Conte: tutti i dettagli e il comunicato

Stanislav Lobotka torna a Napoli, infortunio confermato. Nuovo comunicato della Slovacchia - facebook.com Vai su Facebook

C’è il comunicato del Napoli: è ufficiale il rinnovo di Matteo Politano - X Vai su X

Il comunicato della Ssc Napoli sugli infortuni di Lobotka e Politano - Brutte notizie arrivano dall'infermeria azzurra sugli infortuni di Politano e Lobotka, rimediati nel ... Scrive forzazzurri.net

Esami Lobotka e Politano: c'è lesione distrattiva per entrambi. Il comunicato - Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi reduci da un infortunio rimediato nel corso della partita di campionato contro il Genoa, si sono sottoposti ... Secondo msn.com