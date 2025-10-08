Il Comune sgombera 25 famiglie | Stanotte dormiremo in strada |VIDEO

“Stanno portando via tutte le nostre cose. Il Comune ci ha presi in giro, ci ha promesso una soluzione e invece stanotte dormiremo in mezzo alla strada”. Nunzia Del Giudice, mamma di tre figli, guarda gli operai della Napoli Servizi sistemare nel furgone i suoi pochi averi. Questa mattina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

