Il Comune sgombera 25 famiglie | Stanotte dormiremo in strada |VIDEO

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stanno portando via tutte le nostre cose. Il Comune ci ha presi in giro, ci ha promesso una soluzione e invece stanotte dormiremo in mezzo alla strada”. Nunzia Del Giudice, mamma di tre figli, guarda gli operai della Napoli Servizi sistemare nel furgone i suoi pochi averi. Questa mattina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - sgombera

comune sgombera 25 famiglieEx motel Agip di Secondigliano, sgomberati gli occupanti: inquilini sul tetto - Venti famiglie lasciano la struttura fatiscente e dicono: "Nessuno ci affitta case perché siamo in condizioni di disagio economico". Segnala msn.com

comune sgombera 25 famiglieSotto sgombero 25 famiglie: "Il Comune ci tratta come rifiuti" |VIDEO - Una struttura di proprietà pubblica, abbandonata da quasi 15 anni ... Si legge su napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Sgombera 25 Famiglie