Il Comune attiva l' assistenza domiciliare per anziani
Un’iniziativa per contrastare solitudine e abbandono, promuovendo inclusione e benessere sociale. Il Comune di Cesa ha pubblicato l’avviso per l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani, un progetto di grande valore sociale finalizzato a garantire sostegno concreto agli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
