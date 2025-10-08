Il Comune attiva l' assistenza domiciliare per anziani

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’iniziativa per contrastare solitudine e abbandono, promuovendo inclusione e benessere sociale. Il Comune di Cesa ha pubblicato l’avviso per l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani, un progetto di grande valore sociale finalizzato a garantire sostegno concreto agli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - attiva

Il Comune attiva la vigilanza h24 alla Fiera del Mediterraneo: "Basta furti e atti vandalici"

Comune di Castel San Giorgio si attiva per prevenire la diffusione del virus West Nile Disease

“Verde Riccione”: il progetto di partecipazione attiva del Comune tra i vincitori del bando della Regione

Salta l’accordo sulla proroga, assistenza domiciliare in bilico a Brindisi - Assistenza domiciliare integrata a rischio: i lavoratori della Cooperativa San Bernardo rifiutano la proposta: «Le ore di lavoro troppo poche, salta l’accordo». Lo riporta quotidianodipuglia.it

comune attiva assistenza domiciliareNell’Ats di Vibo Valentia al via il servizio di assistenza domiciliare per 35 persone fragili e le loro famiglie - Gli interventi sono dedicati alle persone più fragili che potranno così ricevere un aiuto concreto direttamente a casa ... Segnala ilvibonese.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Attiva Assistenza Domiciliare