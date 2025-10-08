Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi | trama cast e streaming su Rai 1
Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama, cast e streaming in replica su Rai 1. Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (in replica) il Commissario Montalbano con l’episodio intitolato La giostra degli scambi. Dopo il successo della prima messa in onda (febbraio 2016) la Rai ha deciso di trasmetterlo in replica. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio di oggi del Commissario più amato dagli italiani. Trama. Ne La giostra degli scambi Montalbano deve risolvere due casi intricati: la scomparsa di un commerciante che apparentemente si è rifiutato di pagare il pizzo e una serie di misteriosi sequestri lampo. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: commissario - montalbano
Camilleri 100, stasera su Rai1 il documentario che celebra Andrea Camilleri, il creatore del Commissario Montalbano
Camilleri 100: rai 1 celebra lo scrittore con le repliche de il commissario montalbano
Commissario montalbano stasera 9 settembre: anticipazioni e trama
Il commissario Montalbano, stasera in tv (8 ottobre) "La giostra degli scambi": anticipazioni, trama, cast,... - X Vai su X
"Chiedimi scusa!" Commissario permaloso, ma sempre affascinante. Questa sera, torna su #Rai1 Il Commissario Montalbano Rai "La giostra degli scambi. #IlCommissarioMontalbano #montalbano #andreacamilleri #RadiocorriereTv https://bit.ly/4fSTqXx - facebook.com Vai su Facebook
Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama, cast e streaming su Rai 1 - La giostra degli scambi: trama, cast e streaming in replica su Rai 1 questa sera, 8 ottobre 2025, ore 21. Da tpi.it
Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: strani rapimenti di donne terrorizzano Vigata - In arrivo in prima serata un imperdibile capitolo della saga che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato di Vigata. Lo riporta libero.it