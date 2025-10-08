Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi | trama cast e streaming su Rai 1

Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama, cast e streaming in replica su Rai 1. Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (in replica) il Commissario Montalbano con l’episodio intitolato La giostra degli scambi. Dopo il successo della prima messa in onda (febbraio 2016) la Rai ha deciso di trasmetterlo in replica. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio di oggi del Commissario più amato dagli italiani. Trama. Ne La giostra degli scambi Montalbano deve risolvere due casi intricati: la scomparsa di un commerciante che apparentemente si è rifiutato di pagare il pizzo e una serie di misteriosi sequestri lampo. 🔗 Leggi su Tpi.it

