Il coming out di Jankto | Tanti calciatori gay ma hanno paura del giudizio degli altri

Jakub «Kuba» Jankto ha lasciato il calcio a 29 anni. Prima però ha raccontato al mondo di essere gay mentre era ancora in attività. Oggi cura i suoi investimenti immobiliari e allena 80 ragazzi nel Dukla e nel Cafc Praga, un'accademia dello Slavia. Ha un figlio di 6 anni e già lo allena nel Dukla. E pensa ai problemi che potrebbe avere per il coming out del padre: «Può succedere, gli idioti ci sono sempre. Con i piedi non è come il padre, ma io alla sua età non ero così intelligente come lui, mi creda. Ho smesso anche per essergli a fianco nella sua crescita», dice oggi al Corriere della Sera. L'ex compagna.